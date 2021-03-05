Gaziantep belediyesi, menengiç kahvesi için AB’ye tescil başvurusu yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaret tesciline sahip lezzetlerinden menengiç kahvesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilmesi amacıyla başvurdu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre menengiç kahvesinin, gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren Gaziantep’te, özellikle kış aylarında tüketilen kentin önemli yöresel ürünleri arasında yer aldığı vurgulandı.

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldığı, daha geniş kitlelere tanıtılmasını amacıyla AB’ye de tescil için başvuru yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği’nce 2013 yılında tescillenen Antep baklavasının yanı sıra Antep lahmacunu ve fıstığının da AB tescili alması için başlatılan süreçler ise devam ediyor.

Menengiç kahvesi

Yabani fıstık ağacının meyvesi menengiçlerin toplanıp yıkanıp kurutulmasının ardından, kavrularak çekilmesi ile elde edilen menengiç kahvesi, sütle hazırlanarak sıcak tüketiliyor.

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Kafein içermemesi ve yağ asidi bakımından zenginliğiyle sağlık bakımından da faydalı olduğu belirtiliyor.