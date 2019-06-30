Gazi Koşusu’nda 19 yıl sonra bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 93 yıldır düzenlenen Gazi Koşusu’nu izledi. İmamoğlu, 1927 yılından bu yana koşulan yarışı, 19 yıl sonra izleyen ilk İBB Başkanı oldu. İmamoğlu’ndan önce koşuyu izleyen son İBB Başkanı, Ali Müfit Gürtuna olmuştu.

Dilek İmamoğlu tarihi koşunun geleneklerine uygun olarak şapka taktı.

Geleneklere uygun şapka taktılar

İmamoğlu çiftini, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı karşıladı. Dilek İmamoğlu yarışa, tarihi koşunun geleneklerine uygun olarak şapkayla katıldı.

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25 bin kişinin izlediği Gazi Koşusu’nu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı, Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu “The Last Romance” isimli kısrak kazandı. Yarış sonunda İmamoğlu, şeref tribününden ödül vereceği alana inene kadar da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir vatandaş elindeki formayı göstererek İmamoğlu’ndan imzalamasını istedi. Formayı aldırtan İmamoğlu, korumasının sırtında imzaladığı formaya, “Her şey çok güzel olacak” yazdı.

Vatandaşların ilgisi nedeniyle İmamoğlu yerine çıkmakta zorlandı.

Gazi Koşusu’nu üst üste 5’inci kez kazanan jokey Ahmet Çelik, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. Tribünlerin yoğun ilgisi altında hipodromdan çıkmaya çalışan İmamoğlu’nu, şeref tribünü girişinde de çok sayıda vatandaş bekledi.

‘Önemli olan coşkuyu paylaşmak’

Gazetecilerin sorularını tribün çıkışına yakın noktada yanıtlayan İmamoğlu, “19 yıl sonra İBB Başkanı olarak buradasınız. Ödül yerine plaket verdiniz ama bundan sonra da görecek miyiz sizi Gazi Koşusu’nda” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Plaket, ödül vermek işin detayı. Önemli kısmı burada halkımızla olmak, coşkuyu paylaşmak, kol kola olmak hem İstanbullu kimliğini güçlendiriyor hem de vatandaşlarımızın birbirleriyle olan bağlarını güçlendiriyor.”

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Makam araçlarını bir araya toplamam lazım

İmamoğlu, “Makam araçlarını bir araya toplayıp sergileyecek misiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız. Çaya şeker atmayı öyle bırakmıştım. Yıllar önce günde 20 çay içiyordum. Biri, ’20 tane şeker biriktiriyorsun bir tabağa. Bir tabakta görünce ne kadar kötü’ demişti. O gün şekeri bırakmıştım. Araçları bir araya toplayacağız. Belki de bizim canımızı sıkacak, moralimizi bozacak. Kullananlar bile, ‘Yok ben kullanmadım, evime otobüsle gidiyorum’ diyecek. Dolayısıyla o görüntüyü görmem lazım.”