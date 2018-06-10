Gazi Çağlar: Şimdi bitişi izliyoruz

Hegemonyanın bittiği yerde çıplak zorun hakimiyetiyle devam edeceklerini sanıyorlar: Çıplak zorun da ekonomik maliyeti var. Ekonomiyi de asıl çökerten içte ve dışta savaş politikaları ve yarattığı büyük maliyetle birlikte sürekli istikrarsızlıktır. Merkez Bankası (ve AKP) politika faizini bir buçuk haftada % 120 artırdı. Döviz rezervi bir haftada 1 milyar 597 milyon dolar eridi. “Baş ekonomist ve hepsinin paşası” nefret konuşmalarıyla ekonomik çöküşü örtmeye çalışıyor. AKP tüm Türkiye’yi duvara çarptırdı. Sarayın yenilgisi, köklü çözüm getirmese de nefes aldırır.

AKP “yeni” kelimesini çok kullandı, gerçekten yeni olan hiçbir şeye imza atmadı, ahlakı, kültürü, siyaseti, ekonomiyi çökertti. Nerede gösterişe hizmet, AKP imzası orada gerçek yenilenme ihtiyacını örttü. Şimdi bitişi izliyoruz.

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Gazi Çağlar’ın yazısı