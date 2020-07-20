Gazeteler 10 yılda okurlarının yarısını kaybetti

Son 10 yılda gazete okurlarının sayısı yarı yarıya azaldı.

Fotoğraf: pixabay

TÜİK’in verilerine göre, 2019’da 2 bin 337 gazete, 3 bin 148 de dergi yayın yaptı. Bir önceki yıl dergi sayısı 3 bin 499, gazete sayısı ise 2 bin 463’tü.

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Grafikler: TÜİK

Son 10 yıla bakıldığında ise gazete sayısı 2010’da 2 bin 780’ken, 2019’da 2 bin 337’ye kadar geriledi.

Okurların yarısını kaybetti

Tirajlar. (Mavi gazete, kırmızı dergi)

Gazete ve dergi tirajları da son 10 yılda büyük düşüş yaşadı. Dergilerin tirajı 2010’da toplamda 140 milyonken, 2020’de 73 milyona düştü.

Asıl dramatik gerileme gazetelerde görüldü. 2010’da toplam yıllık tirajı 2 milyar 243 milyon olan gazeteler, 2019’da 1 milyar 186 milyon sattı.

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Buna göre, son 10 yılda dergiler yüzde 47, basılı gazeteler yüzde 51 okur kaybetti.

Tiraj düştü ama resmi ilan bedeli arttı

Basın İlan Kurumu’nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre geçen yıl resmi ilan ve reklam bedelleri, önceki yıla göre yüzde 2.8 artarak 467 milyon 41 bin 82 lira oldu.

Yüzde 90’ı yerel

Geçen yıl gazetelerin yüzde 90.8’i yerel, yüzde 7.3’ü ulusal, yüzde 1.9’u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin yüzde yüzde 65.9’u ulusal, yüzde 29.5’i yerel, yüzde 4.5’i de bölgesel yayın yaptı.

Gazetelerin yüzde 89.3’ü siyasi/haber/güncel, yüzde 2.1’i sektörel/mesleki, yüzde 1.7’si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 17.9’u sektörel/mesleki, yüzde 14.1’i akademik, yüzde 95’i eğitim/sınav içerikliydi. Geriye kalan yayınlar ‘diğer’ kategorisinde değerlendirildi.

Yayımlanan gazetelerin yüzde 9.8’i, dergilerin ise yüzde 7.2’si ek verdi.