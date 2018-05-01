Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Gazeteciyim’ diyerek parklarda çocuk fotoğrafları çeken şüpheli gözaltında

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Antalya’da parklara giderek çocukların fotoğrafını çeken bir kişi gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde önceki gün bir kadın, N.Ç. isimli erkeğin kendi çocuğu dahil çocukların fotoğraflarını çektiğini fark etti.

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Kadın N.Ç.’nin yanına gidince, adam “Ben gazeteciyim” dedi. Polis çağıracağını söyleyen kadın N.Ç. tarafından darp edildi.

N.Ç. olay yerinden kaçtı. Kadın ise 10 gün işgöremez raporu aldı. Şikayet üzerine Alanya başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Daha önce de aynı şeyi yapmış

Asayiş şube polisleri, N.Ç.’yi dün saat 15.00 sıralarında Hacıbaba mezarlığı mevkiinde yakaladı.

Gözaltına alınan N.Ç., Saray Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemleri süren şüphelinin daha önce de aynı suçtan gözaltına alındığı öğrenildi.


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