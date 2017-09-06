Gazeteciye tehdidin ardından: MHP’nin Nazilli teşkilatı kapatıldı

MHP, Nazilli ilçe teşkilatını kapattığını duyurdu.

Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü etkinliklerinde, kendisine yer ayrılmayan MHP’li ilçe başkanı Zafer Keskin, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir’e yumruk ve tekmeyle saldırmıştı.

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Demir ambulansla hastaneye kaldırılırken, Keskin saldırıyı görüntüleyen gazetecileri tehdit etmişti: “Haber çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Merkez Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiye dayanarak yenisi kuruluncaya kadar Nazilli teşkilatının kapatıldığını duyurdu.