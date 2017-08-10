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Gazeteciye saldırdı, bıraktı, döndü: Arda Turan ‘yeniden’ Milli Takım’da

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Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in çağrısı sonrası bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

‘Bütün iş kaptanımızda’

A Spor canlı yayınında gelen bir soru üzerine milli takımın Turan’a her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Demirören şunları söylemişti: “Arda bu kararından vazgeçerse, aldığı kararı rafa kaldırırsa, hocamız da zaten onunla görüştüğüne göre teknik olarak da ihtiyacımız var. Demek ki bundan sonra bütün iş Arda kaptanımızda.”

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TFF başkanının bu açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takıma dönme kararı aldığını duyuran 30 yaşındaki oyuncu “Bu andan itibaren hocamız uygun gördüğü takdirde milli formayı tekrar sırtıma geçirmekten, her zamanki gibi onur duyacağımın bilinmesini isterim” dedi.

Ne olmuştu?

Arda Turan, futbol milli takımını taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı. Turan, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısında “Pişman değilim, kuş gibiyim” demişti.

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından göreve gelen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu “Arda’nın acı çektiğini görüp anlayabiliyorum. Onun milli takıma, milli takımın ona ihtiyacı var” demiş, ardından da 30 yaşındaki oyuncuyla bir araya gelmişti.

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