Gazeteciye saldıran Arda Turan’a basın toplantısında protesto: Muhabirler salonu terk etti

Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısının ardından kadro dışı bırakılan Arda Turan, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin protestosuyla karşılaştı.
DHA’nın haberine göre görüntülü takip yapan muhabirler açıklamaları kamuoyuna aktarabilmek adına kayıt yaparken, diğer muhabirler Turan konuşmasına başlamadan ayağa kalkarak salonu terk etti.
Turan’ın basın toplantısını takım arkadaşları Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Olcay Şahan da salonda izledi.