Gazeteciye saldıran Arda Turan’a basın toplantısında protesto: Muhabirler salonu terk etti

Milli takım kaptanı Arda’nın bir gazetecinin boğazına sarılarak ana avrat sövmesine, teknik direktör ve federasyon başkanına giydirmesine şaşırmadım. Hem de hiç şaşırmadım. Çünkü diğer türlüsünü bilmiyorum. Diğer türlüsünü görmedim.