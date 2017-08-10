Gazeteciliğe de el atıldı: Cumhuriyet’in şaibeli ‘bilirkişi’si medya dersi verecek

Cumhuriyet davasında gazetenin yayın politikasının değişmesini suç gibi gösteren tartışmalı raporu hazırlayan ‘bilirkişi’ Ünal Aldemir, şimdi de iletişim fakültesi öğrencilerine ‘yeni nesil gazetecilik’ dersi verecek.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Aldemir’in eğitmeni olduğu Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, gazeteciliğe de el attı.

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Buna göre Ankara’da iletişimciler için Medya İletişim Tasarım Akademisi adında bir kurum açılacak. Burada gazeteci adaylarına TÜGVA tarafından yapılan mülakatla eğitim verilecek. Eğitimi de Aldemir’in derneği üstenecek.

Eğitim, ‘medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulama’ gibi alanları kapsayacak.

Bunun yanısıra, haber yazım teknikleri, sosyal medya uzmanlığı, fotomuhabirliği, haber fotoğrafı çekim teknikleri, basın danışmanlığı ve iletişim teknikleri, internet ve televizyon haberciliği dersleri de verilecek.

Ünal Aldemir kimdir?

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin dokuz ay tutuklu kalmasına neden olan iddianamede Aldemir gazetenin yayın politikasının değiştiğini vurgulamış, Cumhuriyet gazetesinin manşetleri üzerinden suçlamalarda bulunmuştu.

İletişim-bilişim uzmanı Aldemir, aynı zamanda yönetim kurulunda Sabah, Star ve Yeni Akit gibi gazetelerin köşe yazarlarının bulunduğu Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nde (UMED) eğitmenlik yapıyor. Aldemir, derneğin Medya Okulu Seminerleri kapsamında Mart 2016’da sosyal medya eğitimi verdi.