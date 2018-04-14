Gazetecilerin savunulması için ‘basın avukatları ağı’ kuruluyor

Avukat Veysel Ok, gazetecilere savunma desteği verilmesi için Türkiye genelinde bir ‘basın avukatları ağı’ kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazete Karınca’nın haberine göre Türkiye’de önemli ifade özgürlüğü ve basın davalarında görev yapan avukatlar; deneyim paylaşımı, davalar hakkında bilgi, dava izleme, raporlama ve ortak çalışma alanları belirleme gibi konuları konuşmak için Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Cezayir Restoran’da düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan MLSA Başkanı Evin Barış Altıntaş, MLSA’nın adalete erişim, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bilme hakkı konusunda çalışan bir grup gazeteci ve avukat tarafından kurulduğunu belirterek, “Temel amacımız gazetecilerle hukuku bir araya getirmek. Maalesef, Türkiye’nin son yıllardaki durumu nedeniyle bu gittikçe önem kazanıyor” dedi.

Çok sayıda gazeteci, insan hakları savunucu ve hukukçunun da katıldığı toplantıda konuşan derneğin kurucularından avukat Veysel Ok, Türkiye genelinde bir ‘basın avukatları ağı’ kurmayı hedeflediklerini belirtti ve bu toplantıyı takiben bir yuvarlak masa buluşması ve Avrupa’daki avukatlarla buluşmalar düzenleneceğini söyledi.

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Ok sözlerine şöyle devam etti: “Strateji, uluslararası savunuculuk, hak ihlallerinin rapor haline getirilmesi, kendi aramızda savunma desteği, taktik paylaşımı ve adalet erişimi yaygınlaştırmak için artık bir araya gelmeliyiz. Uluslararası kurumların desteğinin yanı sıra Avrupalı hukukçular, Türkiye’deki gazetecilerin davalarında kolaylaştırıcı rol oynayabilir.”