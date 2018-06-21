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Yaramazlara biraz batar!

Gazetecilerin görüntülediği hırsızlık şüphelisi: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum

 

Adana’da iki motorsiklet çaldığı suçlamasıyla tutuklanan şüpheli, gazetecilere “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” sözleriyle seslendi.

Fotoğraf: DHA

Seyhan ilçesindeki İsmetpaşa mahallesinde apartman girişinde bir motorsiklet çalındı. Hırsız, güvenlik kamerasını yönünü değiştirirken tanınmamak için motosiklet kaskı da taktı.

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Ertesi gün aynı mahallede yine motorsiklet çalındı. Saç tıraşı belirlenen hırsız, polis tarafından aranmaya başladı.

Polis, daha önce hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 30 yaşındaki A.C.’yi gözaltına aldı.

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A.C., polisteki sorgusunda uyuşturucunun etkisinde olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aklım hala yapmadıklarımda ama yapacağım” dedi.

Şüpheli tutuklandı.


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