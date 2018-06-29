Gazetecileri ölümle tehdit eden Çakıcı’ya soruşturma

Ankara başsavcılığı, Karar gazetesi yazarlarını ölümle tehdit eden organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Alaattin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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Mesajda ne vardı?

Çakıcı, Instagram hesabından yayınladığı mesajında, Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın ve altı gazeteciyi ölümle tehdit etmişti.

Mesajda “Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim!” denerek gazetecilerin açık isimleri verilmişti.

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Çakıcı, şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır. İşte sevenlerim ‘Abi vur de ölelim, öl de ölelim’ diyenlere, kim beni seviyorsa çağrımdır. Görevlerini yerine getirsinler.”