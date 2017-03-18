Gazetecileri Ankara’ya çağırıp Erdoğan’la görüştürmeyen Gökçek: ‘IŞİD’i ABD kurdu’ lafına sinirlendiler

ABD’li gazetecileri cumhurbaşkanıyla görüştüreceğini vaat ederek Ankara’ya çağıran ancak kendisi demeç veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “IŞİD’in arkasında ABD var” dediği için gazetecilerin kendisine kızdığını, bu nedenle “Melih Gökçek bizi cumhurbaşkanıyla görüştürmedi” diye yazdıklarını savundu.

Gökçek, bu ay başında aralarında New York Times, Washington Post, Associated Press ve Huffington Post muhabirlerinin de bulunduğu 11 Amerikalı gazeteciyi “Sizi Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’la görüştüreceğim” diye Ankara’ya davet etmişti.

Ancak gazeteciler Erdoğan’la görüşmek için geldikleri Ankara’dan Erdoğan’ın yüzünü bile göremeden ayrılmıştı.

‘Sorduğum sual acayip rahatsız etti’

Habertürk’te dün akşam canlı yayına katılan Gökçek, gazetecilere ‘home-sinema’da darbe girişimi gecesine ait görüntüleri izlettiğini, ‘bazılarının kanlı sahnelerden iğne ucu kadar etkilenmediğini’ söyledi.

Gazetecilerin yüzlerine baktığında güldüklerini gördüğünü yemin ederek anlatan Gökçek, “Soracaklarınızı sorun” dediğini anlattı: “Suriye’deki durumu sormaya başladılar. Ben dedim ki; ‘DEAŞ’ın Obama ve CIA tarafından kurulduğunu, Clinton’ın bunu desteklediğini Trump üç ayrı yerde söyledi, Trump böyle söylüyor’ dedim. Bir tanesi ‘Siz buna inanıyor musunuz?’ dedi. Ben de ‘Koca ABD başkanı yalan mı söyleyecek?’ dedim. Bunların kimisi bozuldu. DEAŞ’ın sadece Müslümanları öldürmesini İsrail’e tek bir bomba bile atmamasını sordum. ‘Bunu ben çözemedim siz nasıl değerlendiriyorsunuz’ dedim. Ses yok. ‘Gerçekten sizler bunu bilirsiniz bana anlatın’ dedim, oradan biri atladı. ‘Efendim biz buraya cumhurbaşkanını, başbakanı dinlemeye geldik’ dedi. Sorduğum sual acayip şekilde rahatsız etti. Çünkü DEAŞ’ın arkasında ABD var. Bu yüzden, bunlara kızdıkları için ‘Melih Gökçek bizi cumhurbaşkanı ile görüştürmediler’ dediler.”

‘Wilders’in danışmanı FETÖ’cü’

Türkiye’den kaçan ‘FETÖ’cülerin Almanya ve Hollanda vatandaşlığı aldığını savunan Gökçek, sert Türkiye çıkışlarıyla gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders’in ‘önde gelen’ danışmanlarından birisinin de ‘FETÖ’cü olduğunu savundu.

Gökçek, “Şu an hala oradaki bazı medya kuruluşlarına para akıtıyorlar. PKK’lıların da yardımcı olduklarını söylüyorlar. Bana gelen istihbarat bu şekilde. Avrupa’daki bütün bu hareketi ‘FETÖ’cüler idare ediyor. Biz kendi lobimizi ‘FETÖ’cülere kurdurmuşuz” diye konuştu.

Bahçeli ‘başkan yardımcısı’ mı olacak?

Gökçek, referandumda ‘Evet’ diyeceğini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teknik açıdan ‘başkan yardımcısı’ olmasını engelleyen bir durum olmadığını söyledi.

Gökçek, şunları kaydetti: “Zaten ilk başta ben söyledim. Dikkat ederseniz, ben sayın Bahçeli’nin inşallah, sayın cumhurbaşkanının yardımcısı olmasını, özellikle milli birlik açısından çok önemsiyorum. İnşallah MHP ve AK Parti seçimlere de birlikte girerler. Birlikte yürürler. Olmaması için bir neden yok. Her zaman işbirliğinin olması lazım. Tekrar söylüyorum partimin içerisinde nüans farklarımın olduğu bazı arkadaşlarım var. Sayın Bahçeli ile bir arada olsak, bazı nüanslarda farklı olsak ne olacak? Dikkat edin milli meselelerde ve en önemli meselelerde aynı düşünüyoruz.”