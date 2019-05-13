Gazetecilere ve tutuklu ailelerine tutuklama talebi

Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınan tutuklu anneleri ile aralarında bir avukat ve iki gazetecinin de bulunduğu 41 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gazeteci Zeynep Kuray ise serbest bırakıldı.

İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada iki gün boyunca benzer olaylardan gözaltına alınan iki ayrı grupta bulunanların tutuklanma istemi görüşülecek.

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Tutuklanması istenen ilk grup, 9 Mayıs Perşembe günü Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na yürümek isterken gözaltına alınan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Arzu Kayaoğlu ile birlikte 15 kişiden oluşuyor. Bu grubun eylemini takip ettiği sırada annelerle birlikte gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri İrfan Tunççelik de tutuklanması istenenler arasında.

İkinci grup, 10 Mayıs Cuma günü Sirkeci’de, açlık grevlerine dikkat çekmek için insan zinciri oluşturdukları sırada gözaltına alınan anneler ve olayı takip ederken gözaltına alınan gazeteci Zeynep Kuray’dan oluşuyor.

İfadesi alınan gazeteci Kuray serbest bırakıldı. Annelerle ilgili karar ise bekleniyor.

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Kuray’ın ardından gazeteci İrfan Tunççelik de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.