Gazetecilere savaş açan Trump, bu kez CNN’i ‘yumrukladı’

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ABD’de başkan adayı olmasından bugüne gazetecilere savaş açan başkan Donald Trump, bu kez sahte haber yapmakla suçladığı CNN’i ‘yumrukladı.’

Trump, Twitter hesabından bir video paylaşarak, uzun süredir hedef aldığı ve ambargo koyduğu CNN’e çattı.

Bundan 10 yıl önce bir güreş müsabakasında yer alan ve uzun süre tartışma konusu olan Trump, o görüntülerde yumrukladığı kişinin yüzüne CNN etiketi koyduğu videoyu paylaştı.

Trump, tweetinde “Sahte haberci CNN” ifadelerini kullandı.

Videonun Beyaz Saray’daki görevliler tarafından mı, yoksa Trump taraftarları tarafından mı yapıldığı bilinmiyor.

ABD başkanı, uzun süredir kendisini eleştiren gazetecileri ve basın kuruluşlarını yalan haber yapmakla suçluyor.