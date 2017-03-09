‘Gazetecilere özgürlük’ demek için: Tecride karşı mektup kampanyası

‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tecritte tutulan gazeteciler için mektup kampanyası başlatıldı.

‘Dışarıdaki gazeteciler’ tarafından başlatılan kampanya, 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde kalan gazetecilerin hem tecritte tutulmaları hem de mektup alıp göndermelerinin yasaklanmasına karşı düzenleniyor.

Henüz iddianameleri bile hazırlanmayan tutuklu gazetecilere destek olmak, bir anlamda onların ‘sesi’ olmak için başlatılan kampanyaya ya sadece mektup yazarak ya da yazılan mektubun fotoğrafını ‘#gazetecilereözgürlük’ ve ‘#freepress’ etiketleriyle sosyal medyadan paylaşarak katılmak mümkün.

Yazılan mektup ve kartpostallar bugün sosyal medyadan paylaşılacak. 11 Mart Cumartesi günü saat 11’de ise Kadıköy Postanesi önünde yazılan mektuplar postaya verilecek.

Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tecritte tutulan gazetecilerin mektup adresleri şöyle:

Ahmet Şık-Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-42 Silivri/İstanbul

Akın Atalay – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 Silivri/İstanbul

Bülent Utku – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-42 Silivri/İstanbul

Güray Tekin Öz – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi C5-38 Silivri/İstanbul

Hakan Karasinir – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi C5-38 Silivri/İstanbul

Kadri Gürsel – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi B3-25 Silivri/İstanbul

Murat Sabuncu – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 Silivri/İstanbul

Musa Kart – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi B3-25 Silivri/İstanbul

Mustafa Kemal Güngör- Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 Silivri/İstanbul

Önder Çelik – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi C5-38 Silivri/İstanbul

Turhan Günay – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi B3-25 Silivri/İstanbul