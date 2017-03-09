‘Gazetecilere özgürlük’ demek için: Tecride karşı mektup kampanyası

‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tecritte tutulan gazeteciler için mektup kampanyası başlatıldı.
‘Dışarıdaki gazeteciler’ tarafından başlatılan kampanya, 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde kalan gazetecilerin hem tecritte tutulmaları hem de mektup alıp göndermelerinin yasaklanmasına karşı düzenleniyor.
Henüz iddianameleri bile hazırlanmayan tutuklu gazetecilere destek olmak, bir anlamda onların ‘sesi’ olmak için başlatılan kampanyaya ya sadece mektup yazarak ya da yazılan mektubun fotoğrafını ‘#gazetecilereözgürlük’ ve ‘#freepress’ etiketleriyle sosyal medyadan paylaşarak katılmak mümkün.
Yazılan mektup ve kartpostallar bugün sosyal medyadan paylaşılacak. 11 Mart Cumartesi günü saat 11’de ise Kadıköy Postanesi önünde yazılan mektuplar postaya verilecek.
Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tecritte tutulan gazetecilerin mektup adresleri şöyle:
Ahmet Şık-Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-42 Silivri/İstanbul
Akın Atalay – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 Silivri/İstanbul
Bülent Utku – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-42 Silivri/İstanbul
Güray Tekin Öz – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi C5-38 Silivri/İstanbul
Hakan Karasinir – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi C5-38 Silivri/İstanbul
Kadri Gürsel – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi B3-25 Silivri/İstanbul
Murat Sabuncu – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 Silivri/İstanbul
Musa Kart – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi B3-25 Silivri/İstanbul
Mustafa Kemal Güngör- Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi A6-47 Silivri/İstanbul
Önder Çelik – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi C5-38 Silivri/İstanbul
Turhan Günay – Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi B3-25 Silivri/İstanbul