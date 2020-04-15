Gazeteciler Terkoğlu ve Pehlivan için infaz yasası sonrası tahliye başvurusu

Yeni infaz yasasının yayınlanmasının ardından, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tahliyesi talep edildi.

Bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin yayınlanan haber sonrası soruşturma başlatılmıştı. Odatv’den yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam gazetesinden yayın yönetmeni Ferhat Çelik, yazıişleri müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel tutuklanmıştı.

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Avukat Hüseyin Ersöz, gazeteciler hakkındaki tahliye talepli dilekçenin, UYAP üzerinden savcılığa gönderildiğini dile getirdi. Twitter’dan paylaşımda bulunan avukat, üst sınırdan ceza verilse de gazetecilerin hapis yatmaması gerektiğini ifade etti.

Barış’lara “özel” alelacele yapılan düzenleme ile infaz indiriminin önünü kesen iktidar, aynı paket içindeki, “denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılmasından” faydalanmalarını engelleyecek maddeyi “atladı”. Bu şu demek: Barış’lara haksız şekilde ceza verseler dahi hapis yatmazlar! pic.twitter.com/ofdo7DZnoZ — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) April 15, 2020

Konuyu daha iyi anlamanız için bugün sunacağımız “tahliye talebinin” ilgili bölümünü paylaşıyoruz. Savcılığın bu konuda bir takdir yetkisinin olmadığının da altını çizelim. Lamı cimi yok! Barış’lar ve diğer 4 gazeteci serbest bırakılmalı! @serkangunel @akaliny #odatv pic.twitter.com/6mkWB8PpNH Reklam April 15, 2020

Oda TV’de yayınlanan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkillerimizin haksız ve hukuka aykırı tutukluluk hali devam etmekte iken, infaz indirimi düzenlemesini de içeren; ‘7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunun; GEÇİCİ 6/1. MADDESİ uyarınca; 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen ve istisna olarak sayılan suçlar dışındaki suçlar açısından 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan bir yıllık DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNİN ÜÇ YIL OLARAK UYGULANMASINA, Müvekkillerin haksız olarak tutuklandığı MİT KANUNUN 27/3. MADDESİ İSE İSTİSNA SUÇLAR ARASINDA SAYILMAMIŞTIR.

Ayrıca Müvekkillere isnat olunan suça ilişkin ilgili Kanunda öngörülen ceza miktarının ‘3 ila 9 yıl arasında hapis cezası’ olduğu da dikkate alındığında kabul anlamına gelmemekle birlikte, yargılama sonunda Müvekkiller hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak TEŞDİDEN CEZA VERİLMESİ HALİNDE DAHİ; infaz düzenlemesi çerçevesinde cezanın 2/3’ü ile koşullu salıverilmeden faydalandırılacak olan Müvekkillerin denetimli serbestlik süresinin de 3 yıl olarak düzenlenmesi nedeniyle cezaevinde infaz edilecek bir cezalarının kalmayacağı açıktır.

Bir başka ifadeyle, 15.04.2020 Tarihinde getirilen infaz düzenlemesi uyarınca 5 YIL VE AŞAĞISI HAPİS CEZASININ HİÇ YATARI KALMAMIŞTIR. HAL BÖYLEYKEN HAKLARINDA UYGULANAN TUTUKLAMA TEDBİRİ HUKUKİ FAYDADAN YOKSUN VE ‘ORANTISIZ’ OLAN MÜVEKKİLLERİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİ ZARURİDİR.”

Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 5 Mart, Barış Terkoğlu 6 Mart’ta tutuklanmıştı.