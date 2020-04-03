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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteciler Pehlivan, Terkoğlu ve Kılınç’ın tutukluluğuna devam kararı

Oda TV’de yayınlanan MİT haberi sonrası tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Terkoğlu ve Pehlivan

Bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin yayınlanan haber sonrası soruşturma başlatılmıştı. Odatv’den yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam gazetesinden yayın yönetmeni Ferhat Çelik, yazıişleri müdürü Aydın Keser, ve Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel tutuklanmıştı.

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Avukat Hüseyin Ersöz, Twitter’daki paylaşımında, Pehlivan, Terkoğlu ve Kılınç’ın tutukluluğuna itiraz ettiklerini ancak İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin reddettiğini dile getirdi.

Ersöz’ün paylaştığı mahkeme kararında, ‘kuvvetli suç şüphesi’ bulunduğu belirtilerek delillerin ‘tam olarak’ toplanmadığı kaydedildi.

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