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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteciler Yıldız ve Dükel’in iddianamesi hazır: 10 yıla kadar hapis isteniyor

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay E.B. hakkında, ‘devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 

Fotoğraf: DHA

Odatv Ankara haber müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel, 8 Haziran’da gözaltına alınmıştı. Astsubay E.B. de gözaltına alınanlar arasındaydı.

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Hakim Hasan Demirtaş, Müyesser Yıldız ve E.B.’nin , ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama‘ suçlamasıyla tutuklanmasına karar vermişti. 

Yıldız, Libya’ya düzenlenen askeri operasyonla ilgili iki yazısı gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Dükel’in ise yurt dışına çıkışını yasaklanmış, haftada bir gün karakola imza vermesine karar verilmişti.

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığı, Yıldız, Dükel ve E.B. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 

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Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen E.B. hakkında hazırlanan iddianame Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Müyesser Yıldız: Yazılarıma konu ettiğim bilgiler açık kaynaklarda yer alan bilgilerdir

Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

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