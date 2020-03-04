Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’a tutuklama talebi

CANAN COŞKUN

Bir haber nedeniyle bu sabah evinde gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve söz konusu haberde imzası bulunan Hülya Kılınç tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: Arşiv

Terkoğlu İstanbul’daki, Kılınç da Manisa’daki evinde gözaltına alındı.

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Gözaltıların dün yayınlanan ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ haberine dayandığı anlaşıldı.

Terkoğlu’nun avukatı Serkan Günel, suçlamanın MİT Kanunu’na dayandırıldığını söyledi.

Adliyeye sevk edildi

Terkoğlu akşam saatlerinde ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Terkoğlu’nun saat 21:20 sıralarında alınmaya başlanan ifadesi, saat 22:40 sıralarında tamamlandı.

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Odatv’deki haberde imzası bulunan Hülya Kılınç da Manisa’da gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a getirildi. Kılınç da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ‘haberin etki gücü’ ve ‘haberi yapma saiki’ni sorguladı.

Terkoğlu ve Kılınç, savcılık sorgusunun ardından geceyarısına doğru tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Şubat’ta İzmir’de yaptığı konuşmada “Libya’da birkaç tane şehidimiz var” demişti. Açıklamadan sonra Yeniçağ gazetesi yazarları Murat Ağırel ve Batuhan Çolak konuyla ilgili ellerindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bunun üzerine gazetecilerin Twitter ve e-posta hesapları şüpheli şekilde ele geçirilmiş, hayatını kaybeden görevliyle ilgili paylaşımlar silinmişti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 25 Şubat’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın ifadelerini eleştirerek, Libya’da yaşamını yitiren iki görevlinin isimlerini vermiş ve ikisinin de MİT’e bağlı olduğunu açıklamıştı.

Odatv de dün Libya’da yaşamını yitiren görevlilerden birinin cenazesinin sessiz sedasız kaldırıldığını duyurmuştu.

Haberde daha önce açıklanmasına karşın görevlinin soyismi kodlanarak yazılmıştı.

Suçlamayı Sabah duyurdu

Sabah gazetesine göre Odatv’de yayınlanan haberle, kanunun 27’nci maddesinde düzenlenen hükmü ihlal edildi.

Hüküm şöyle: “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.”

Anayasa Mahkemesi, aynı hükme dayanan başka bir soruşturmada, mühimmat taşıyan MİT TIR’larına ilişkin haberleri gerekçe gösterilerek gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasıyla ilgili 25 Şubat 2016’da hak ihlali kararı vermişti. Karar, daha önce alenileşen bir fotoğrafın devlet sırrı sayılamayacağına işaret ediyordu. Kararda, mühimmata ilişkin fotoğrafın daha önce başka bir gazetede yayınlandığı ve internetten kolayca ulaşabilir durumda olduğu belirtilerek aleniyetin gazetecilerin haberlerinden önce sağlandığı aktarılmıştı.

Terkoğlu, 14 Şubat 2011’de Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv’de yapılan arama sonrasında gözaltına alınmış ve 19 ay tutuklu kalmıştı. Bu davada tutuklama kararı veren hakimler, geçtiğimiz günlerde Yargıtay’da ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılanmaya başladı.