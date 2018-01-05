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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Yücel’den bakana teselli: Dert etmesin, o da alışır

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Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, “İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Dert etmesin, o da alışır” karşılığını verdi.

Yücel

RedHack soruşturmasında gözaltı kararı varken 14 Şubat 2017’de emniyet müdürlüğüne giden Yücel 27 Şubat 2017’de tutuklanmış ancak RedHack iddianamesi hazırlanınca dosyası ayrılmıştı.

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Gazeteci çok uzun bir süre tecritte tutulurken hakkında hangi suçlamaların yapıldığı ya da kaç yıl istendiği iddianame henüz hazırlanmadığı için bilinmiyor.

Çavuşoğlu geçen günlerde Alman basınına “İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor. Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık” demişti.

‘Dert etmesin’

Avukatı aracılığıyla tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yazılı açıklama yayınlayan Yücel, kendisini ‘rehine’ olarak tanımlarken, bakana da “Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır” sözleriyle seslendi.

Yücel, dışişleri bakanının kendisi hakkındaki suçlamaların ‘çok ciddi’ olduğunu söylemesini sevindirici bulurken kendisinin ve avukatının meseleyi bilmediğini kaydeti.

Yücel, tek tip kıyafeti asla kabul etmeyeceğini de belirtti.

Çavuşoğlu: Deniz Yücel’in iddianamesinin çıkmaması beni de mutlu etmiyor


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