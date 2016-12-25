Gazeteci Tunca Öğreten gözaltına alındı: Gerekçe ‘örgüt üyeliği’

Gazeteci Tunca Öğreten, sabaha karşı evinden gözaltına alındı.

Saat 03.00’te Öğreten’in evine giden polis, eş zamanlı bir operasyon olduğunu söyledi.

Evde üç saati aşkın bir süre arama yapıldığı, tüm telefon ve bilgisayarların götürüldüğü belirtildi.

Öğreten’in gözaltına alınma gerekçesi olarak ‘terör örgütü üyeliği’ gösterilirken, gazetecinin Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.

Öğreten’in beş gün boyunca avukatla görüştürülmeyeceği öğrenildi.

Yıllardır gazetecilik yapan Öğreten kısa süre öncesine kadar Diken’in editörüydü.