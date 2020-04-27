Gazeteci Toker: Sözleşmede salgın mücbir sebep; Avrasya Tüneli devlete geçebilir

Avrasya Tüneli için imzalanan sözleşmede salgın hastalıkların da mücbir sebep sayıldığı, bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

‘Kamu özel işbirliği’ adı verilen bir modelle inşa edilen Avrasya Tüneli’nde işletici firmaya her sene için geçiş garantisi veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için garanti ödemeleri de döviz üzerinden belirleniyor. İşletici firmayla imzalanan sözleşme ise ‘sır‘ olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmıyor.

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Sözcü yazarı Çiğdem Toker sözleşmeyle ilgili ulaştığı bilgileri bugünkü yazısında paylaştı.

Buna göre sözleşmede mücbir sebepler şöyle sıralanıyor: Kısmi veya genel seferberlik ilanı, yasal grev, terör hareketleri, sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar, yangın, fırtına, çığ, yıldırım, sel, deprem gibi doğal afetler ve salgın hastalıklar.

Sözleşmede mücbir sebep doğması halinde tarafların anlaşarak sözleşmeyi feshedebileceği belirtiliyor.

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Maddenin bir kısmı şöyle: “Taraflardan her biri gerekçelerini de bildirmek suretiyle, karşı tarafa göndereceği bir ihbarname ile

a) Bir ya da birden çok mücbir sebep olayının, tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini, telafisi mümkün olmayacak şekilde engellediği hususunda taraflar anlaşmaya vardıkları takdirde derhal.”

Öte yandan, ‘kamu özel işbirliği’ adı verilen modelde sözleşme mücbir sebebe dayalı feshedilecekse, değerlendirmenin ‘yatırım’ ve ‘işletim’ diye ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre, fesih yapılacaksa şirketin araç gelirlerinden alamadığı öz kaynağın ödenmesi, yatırım için sağlanan finansmanın geri ödemesi bitmemişse, bunun da kredi kurumlarına ödenmesi gerekiyor.

Toker bu şartlar sağlanırsa “Karşılığında da şirketin yatırımı (yani örneğimizde tünel) devlete geçiyor” dedi.