Gazeteci Toker: Etlik Şehir Hastanesi’ne 25 yılda 6 milyar liraya yakın kira ödenecek

Ankara’da yapımı süren Etlik Şehir Hastanesi’ne ilişkin sözleşme detaylarına ulaşan Çiğdem Toker, Sağlık Bakanlığı’nın işletici firmaya yıllık 235 milyon lira kira ödeyeceğini belirtti. Anlaşmanın 25 yıl olması nedeniyle devletin toplam ödeyeceği kira 5 milyar 875 milyon liraya varıyor.

Fotoğraf: Etlik Şehir Hastanesi projesi

‘Kamu özel işbirliği’ adı verilen bir modelle inşa edilen şehir hastanelerinde işletici firmaya her sene için hizmet alım garantisi veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. İşletici firmayla imzalanan sözleşme ise ‘sır‘ olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmıyor.

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Toker, Sözcü’deki yazısında İtalyan Astaldi-Türkerler ortaklığına inşa edilen hastanenin yatırım bedelinin 1 milyar 883 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

Sözleşme detaylarına ulaşan Toker, kontrat tarihinin 2012 olduğunu ve o tarihte belirlenen 5 milyar 875 milyon lira kiranın ‘ÜFE-TÜFE’ye tabi olduğunu belirtti. Buna göre, eğer döviz kuru artışı, ‘ÜFE-TÜFE’ye göre yapılan artıştan büyükse, Sağlık Bakanlığı’nın bu artışı da ödeme formülüne ‘çarpan’ olarak eklemesi gerekiyor.

Gölbaşı ilçesinde inşaatına beş yıl önce başlanıp 2019’da açılması planlandığı halde açılmayan Etlik Şehir Hastanesi’nin en erken Mart 2021’de bitirilebileceği belirtilmişti.

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Ankara’da şehir hastanelerinin yapılmasıyla beraber faklı ilçelerdeki altı hastane kapatılmış, 112 örgütün yer aldığı Hastanemi Açın Platformu da Covid-19 salgını nedeniyle bu hastanelerin tekrar kullanıma açılması yönünde çağrı yapmıştı.