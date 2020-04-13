Gazeteci Toker: Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışı Mart 2021’e kaydı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde inşaatına beş yıl önce başlanıp 2019’da açılması planlandığı halde açılmayan Etlik Şehir Hastanesi’nin en erken Mart 2021’de bitirilebileceği belirtildi.

Fotoğraf: Etlik Şehir Hastanesi projesi

Sözcü’den Çiğdem Toker’in bankacılık ve inşaat sektöründen kaynaklara dayandırdığı habere göre, İtalyan Astaldi ve Türkerler şirketleri ortaklığında yürütülen inşaat, taşeron şirketlere ve işçilere alacakların ödenmemesi nedeniyle durmuştu.

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Habere göre, şirket 18 Haziran 2019’da bitmesi gereken projenin gecikmesinin Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklandığını bildiren bir yazı yazmış.

Kaynaklara göre, hastane projesinin kapalı alanında artırıma gidilmiş. Bu hesaplamaya ilişkin esaslar bakanlık onayıyla değiştirilmiş.

30 bin 509 metrekare artışla, hastanenin toplam alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekareye yükselmiş. Bu da sabit yatırımda 157 milyon 333 bin 107 lira 28 kuruş artırıma yol açmış.

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Peşinatın alınmasıyla birlikte sahada kalan ödemelerin yapılacağı ve işlere yeniden başlanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ise gecikmenin şirketlerden kaynaklandığını bildirmiş.

Yaklaşık iki yıllık gecikmenin 40 milyon avrodan fazla maliyeti olacağının hesaplandığı kaydedildi.

Ankara’da şehir hastanelerinin yapılmasıyla beraber faklı ilçelerdeki altı hastane kapatılmış, 112 örgütün yer aldığı Hastanemi Açın Platformu da Covid-19 salgını nedeniyle bu hastanelerin tekrar kullanıma açılması yönünde çağrı yapmıştı.