Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu 55 yaşında İzmir’deki evinde hayatını kaybetti.

Talipoğlu saat 01.00 sıralarında Konak’taki evinde fenalaşarak yere yığıldı. Evde bulunan bir arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu’na ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Talipoğlu, daha sonra ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırsa da kurtarılamayarak ancak 55 yaşında hayatını kaybetti.

Tayfun Talipoğlu kimdir?

1962, Kars doğumlu gazeteci eğitim hayatını Malatya, Eskişehir ve Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu.

Çok sayıda işin ardından Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1995 yılında Bam Teli programını sunmaya başladı. Bu program uzun yıllar devam etti, öyle ki Talipoğlu’nun çeşitli tiplemeleri ve skeçleri yapıldı.

Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Ekim 2007’den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Talipoğlu’nun bir çocuğu vardı.