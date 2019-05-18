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Gazeteci Seyhan: Cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor

‘FETÖ’ sanığına CHP İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifade vermesi için baskı yapsın diye gönderildiği iddia edilen gazeteci Serhan Seyhan, “Türkiye’de cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor” dedi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Serhan Seyhan’ın ‘FETÖ’ sanığı Erkan Karaarslan ile cezaevinde görüştüğü, CHP İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi için baskı yaptığı iddia edilmişti.

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İddia ortaya atıldıktan sonra akrabalık bağı olmadığı halde Karaarslan’ı nasıl ziyaret edebildiği merak konusu olan Seyhan, RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bi De Bunu Dinle programına konuk oldu.

Aydın’lı gazeteci şunları söyledi: “Karaarslan’la ilgili açılan davalarda tanık olarak aleyhte ifade vermiştim. Ziyarete gittim çünkü kaçak olduğu sürece tanıklık yaptığımız dosyada ilerleme kaydedilemedi. Bu sebeple kendisinin doğruları söylemesi konusunda görüşme yaptım. ‘Etkin pişmanlıktan yararlan’ dedim. Türkiye’de cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor. Savcıya kendisiyle görüşmek istediğimi, önemli bir konu olduğunu söyleyerek görüşmeye girdim. Amacım kamuoyunun aydınlanması. Biz tanıklar olarak sürekli ifadeye çağrılıyoruz. Savcılıktan ifadeyle ilgili sürekli tebligat geliyor. Doğruları söylemediği sürece konu uzayıp gidiyor.”

Konunun Karaarslan ve Çerçioğlu’nun yargılanmasıyla ilgili olduğunu, kendisiyle bir alakası olmadığını belirten Seyhan, “Ama FETÖ tutuklusu benimle ilgili bu şekilde ithamda bulunuyor” dedi.

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Seyhan, “Siz de onunla konuşmuşsunuz, konuşmasanız bu iddialar ortaya atılabilir miydi?” sorusunu ise şu yanıtı verdi: “Peki ben baskı yaptıysam neden bu konuyla ilgili bugüne kadar savcılığa suç duyurusunda bulunmadı?”

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