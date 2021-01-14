Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti

Gazeteci Sevim Gözay 48 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Gözay, bugün sabah saatlerinde, İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Gözay’ın yaşamını yitirmesinin ardından dostları Twitter’dan mesaj paylaştı:
Sevim Gözay kimdir?
Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360 ve TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan Gözay, çok sayıda program hazırladı.
Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık bulundu.
2006-2013 yıllarında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında 1500’ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı.
‘Kızlar ve Babaları’ (2011) adlı kitaba katkıda bulundu, ‘Kasetten Canlı’ (2013) ve ‘Sinemaskop Randevular’ (2015) adlı kitaplara imza attı.
Gözay, Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üretti.