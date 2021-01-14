Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti

Tanıdığım en güzel, en özel insanlardan biriydi. Bizim camianın en kendine özgü, müdanasız, çıkar bilmez, klansız, zeki, yaratıcı, dost, tatlı insanlarındandı. Çok erken, çok çok üzgünüm. Çok özleyeceğim. Canım #SevimGözay🌹 pic.twitter.com/wYTGZAGVBI