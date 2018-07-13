Gazeteci Serdar Altan’a sosyal medya paylaşımından 1,5 yıl ertelemeli hapis

Gazeteci Serdar Altan’a sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı.

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Duruşmada Altan ve avukatı hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Altan, suçlama konusu yapılan paylaşımların büyük bir bölümünün haber içerikli paylaşımlar olduğunu söyledi.

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Gazeteci, “Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce belirttim; gazeteciyim. Yapmış olduğum paylaşımlar haber içeriklidir. Propaganda amaçlı bir paylaşım yoktur. Bu nedenle beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Mütalaa: Örgütü meşru gösterdi

Mütalaasını açıklayan savcı, Altan’ın sosyal medya hesabından 2015’te iki kez silahlı YPG militanlarının fotoğraflarını herkese açık olarak paylaştığını kaydetti.

Savcı, paylaşımlarla gazetecinin ‘zincirleme şekilde örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini ve övdüğü’nü iddia ederek ‘örgüt propagandası’ndan ceza istedi.

‘Paylaşımlarda şiddet yok’

Altan’ın avukatı Serdar Çelebi ise paylaşımların propaganda amaçlı olmadığını belirterek “Paylaşımlar şiddet içerikli değildir. Bu nedenle yapılan paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Ertelemeli hapis

Mahkeme heyeti, Altan’a ‘örgüt propagandası’ndan bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza beş yıl ertelendi.

Öte yandan aynı mahkemede yargılanan diğer bir gazeteci Fuat Yaşar da aynı suçlamadan beraat etti.