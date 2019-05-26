Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldıranlar gözaltına alındı

Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırı olayıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Önkibar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Sabahattin Önkibar’ı darp eden 3 şüpheli ile bu şüphelilere aracı kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen şüpheli şahıs Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir” dendi.

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Önkibar önceki akşam Ankara’da evinin yakınlarında iki araçtan inen üç kişini tarafından darp edilerek yaralanmıştı. Olay sonrası hastanede tedavi olan Önkibar, 10 günlük iş göremez raporu almıştı.