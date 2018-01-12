Gazeteci Portakal’ı WhatsApp’tan ölümle tehdit eden kişiye 3,5 yıl hapis istendi

FOX TV haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal’ı mesaj göndererek ölümle tehdit eden kişiye 3,5 yıl kadar hapis istendi.

Portakal, geçen yılın aralık ayında kendisinin tehdit edildiği mesajı Twitter’dan yayınlamış ve konuyla ilgili yetkililere şikayette bulunmuştu.

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Kanalın WhatsApp hattından gönderilen mesajda şunlar yazılmıştı: “Açık tehdit ediyorum. Fatih Portakal’ı öldüreceğim. Bir de FOX TV’nin sahibini. Böyle bir vatan hainini hâlâ çalıştırıyor diye. Her biriniz ölümü kendi kıyametiniz olacak.”

Daha sonra gözaltına alınan 22 yaşındaki Y.M. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

‘Zincirleme tehdit’

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre Bakırköy başsavcılığı iddianame hazırlayarak Portakal’la birlikte kanalın genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk ve genel müdürü Cenk Soner’i tehdit ettiği gerekçesiyle Y.M.’ye ‘zincirleme halinde tehdit’ suçundan yedi buçuk aydan üç buçuk yıla kadar hapis cezası talep etti.

‘Pişmanım’

İddianameye göre Y.M. ifadesinde Youtube’da bir video izlediğini söyleyerek, “Ben askerliğimi Diyarbakır’da yaptım. Bir süre Suriye’de bulunan El-Bab’a görevli olarak gittim, askerden yeni terhis olup dönmüştüm. Bir anlık öfkeyle bu mesajları attım, Portakal’ı ve diğer kanal yöneticilerini şahsen tanımam, bir husumeti yoktur. Bunu bana kimse yaptırmamıştır, kendim yaptım pişmanım” dedi.

İddianamede taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtildi.