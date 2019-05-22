Gazeteci Önkibar: İmamoğlu’na kaset ve belge kumpasları hazırlanıyor

MİNEZ BAYÜLGEN

Türkiye, İstanbul seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran tarihine akıllarda binbir soru ve kaygıyla yol alıyor. 31 Mart’ta sandıkta kaybeden AKP ve MHP koalisyonunun bu seferki ajandası merak edilirken, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na dönük karalamalar da hız kesmiyor. Ankara’da güncel olarak neler konuşuluyor, kim, nasıl planlar tasarlıyor… Ankara kulislerine dair yazılar yazan gazeteci Sabahattin Önkibar ile konuştuk.

Siz Ankara’da siyasi partilerin içinde neler yaşanmakta olduğunu yakından izliyorsunuz. AKP’nin şu sıra pek çok şirkete anket yaptırdığını söylüyorsunuz. Bu anketlerden çıkan rakamları bilmiyoruz ama bazı araştırma şirketlerinin kamuoyuna açıkladıkları anketler var ki İmamoğlu’nu önde gösteriyor. Sizce AKP böyle bir sonucu nasıl değerlendiriyor?

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Kendi yaptırdığı anketlerde Binali Yıldırım’ın ismini görmez ve kaybedeceğinden emin olursa AKP’nin seçimi erteleyeceği iddiaları var. Bu Ankara’da ciddi ciddi konuşuluyor.

31 Mart seçimini saymayan iktidar, tekrarlattırdığı seçimi bu kez de erteletmeye kalkarsa, kamuoyuna bunu açıklayabilir mi ?

Erteleme kararı için oluşacak iklim kafidir.

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Nasıl bir iklim bu?

Allah korusun yabancı istihbarat örgütleri bombalar patlatırsa, kamuoyuna “Milli güvenlik sorunu var” denilerek, seçim ertelenebilir.

Peki ertelenirse ne olur, İstanbul’u kim yönetir?

İstanbul’u uzun süre kayyum yönetir.

‘Babacan’ın partisi kesin kurulacak, genel merkez binası hazır’

Fotoğraf: DHA

Siz yeni bir parti kurması beklenen AKP’li eski vekillerden Ali Babacan’ın yakın çevresiyle kısa süre önce biraraya geldiniz. Babacan bu partiyi kesinlikle kuracak mı?

Evet, kesin gibi duruyor. Hatta genel merkez binası için iki yer belirlediler. Muhtemelen eylül ortalarında parti kuruluşu kamuoyuna duyurulur.

Yeni partinin siyasal çizgisi ne olacak?

Turgut Özal’ın ANAP’ı misali bir parti kuracaklarını söylüyorlar. Hem muhafazakar, hem AB yanlısı özgürlükçü bir parti tasarlıyorlar.

‘AKP’den üç ayrı milletvekili grubu ayrılacak’

Fotoğraf: Reuters

Siz Babacan’ın yeni partisine AKP’den 30-35 civarında AKP’li milletvekillinin geçeceğini söylüyorsunuz. Bu geçişin nedenleri ne olacak?

Üç grupta rahatsızlık var. Bir kısımın ortak şikayeti AKP’nin MHP’ye benzemesinden duyulan rahatsızlık. Ki bu grubun içinde çok sayıda güneydoğulu milletvekili var. İkinci grupta olanlarsa ekonomik çöküş ve yolsuzluklardan şikayetçi. Üçüncü grup da AKP’nin günahlarına daha fazla ortak olmak istemeyenlerden oluşuyor.

‘Haşim Kılıç ‘AKP’ye payanda oldu’ denmesin diye ‘viraj’ alıyor’

Kılıç ve Erdoğan

Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç da yakın zamanda AKP’ye sert eleştirilerde bulundu. Hiç ortalıkta görünmeyen, sesi çıkmayan Haşim Kılıç’ın birden bire belirmesinin bir nedeni var mı ?

Malum Haşim Bey 2008’de AKP’nin kapatılmasını önleyen isimdi. Bugünkü tabloyu yani hukuk facialarını da görüyor. Hem buna isyan ediyor, hem de devran döndüğünde “AKP’ye payanda oldu” diye hesap sorulacak isim olmak istemiyor ve bunun için amiyane tabirle viraj alıyor.

Sizce AKP, Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ayrı ayrı kurmayı planladıkları yeni partilerden nasıl etkilenir?

Olumsuz etkilenir ve parti içinde panik başlar. Hele ki AKP İstanbul seçimini bir kez daha kaybederse, Babacan’ın partisine geçen AKP’li milletvekili sayısı 30-35’te kalmaz, sayı artar. Yeni partiyle birlikte iktidar, MHP’nin desteğine rağmen parlamentoda azınlığa düşer.

‘AKP seçimi kaybederse 2020 sonbaharında erken seçim olur’

Fotoğraf: DHA

Bu durum erken seçimin yolunu açmaz mı?

Açar, zira TBMM’deki çoğunluk, eşyanın tabiatı gereği bu siyasal kriz ve güvensizlik ekonomiyi daha da etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye mecburen seçime sürüklenecek.

Ankara kulislerine çok hakim bir gazetecisiniz. Erken seçim tahmininize göre ne zaman olur?

Eğer AKP, İstanbul’da seçimden kaçamaz ve kaybederse 2020 sonbaharda seçime mecbur kalır. Kuşkusuz son ana kadar direnecek ama artık başka yol yok.

‘İmamoğlu’na montaj kaset ve sahte belge kumpasları kurulacak’

Fotoğraf: CHP

Siz ülkücü gelenekten gelen bir isimsiniz. Devlet Bahçeli üzerine 2014’te yazılan ‘Devlet Bahçeli ve ülkücüler hakkında her şey’ adlı kitabınız jet hızıyla toplatılmıştı. Bahçeli, Türkiye siyasetine gerçekten şekil verecek kadar güçlü mü?

Öyle görünüyor.

Peki bu gücü nereden alıyor?

Bilmiyorum ama Alpaslan Türkeş çok yakınlarına Devlet Bahçeli’nin MİT ajanı olduğunu iddia etmişti.

Siz ayrıca Ekrem İmamoğlu’na seçim öncesi tuzaklar kurulacak dediniz. Neler yapılmasını bekliyorsunuz?

Yapmaya çalıştıkları şey, çamur at izin kalsın durumu yaratmak. Bu yüzden de akla gelebilecek her türlü çamuru atacaklar. Montaj kasetler öne süreceklerini ve sahte belgeler hazırlandığı duyumunu aldım.

‘Kimlikler üzerinden seçmenini konsolide etmek isteyenler var’

Son dönemde muhalif olanlara yönelik şiddet iyice tırmandı. MHP’yi eleştiren yazılar kaleme alan gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve İdris Özyol öldüresiye dövüldü. Saldırganlar, Özyol’u dövdükten sonra MHP il binasına girmiş. Biri de, MHP ilçe başkanının şoförüymüş. Bu saldırılar neden yapıldı sizce?

Kimlikler üzerinden Türkiye’yi ayrıştırıp seçmenlerini konsolide etmek isteyenler var. Nedeni bu.