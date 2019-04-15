Gazeteci Öner’e ‘örgüt propagandası’ndan 10 ay hapis

Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Gökhan Öner, ‘örgüt üyesi olmak‘ suçlamasından beraat ederken, Cizre’de bodrumda öldürülen HDP’li Derya Koç’un babasıyla yaptığı söyleşi nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mezotopamya Ajansı’nın haberine göre, Öner’in de aralarında bulunduğu Mehmet Diler, Erol Beler, Muhlis Kayar ve Eyyüp Hansu’nun ‘örgüt üyesi olmak‘ iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

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Savcı: Sizleri üye olarak yargılamak lazım, bunu hak ediyorsunuz

Mütalaada, Öner’in 17 Şubat 2016 tarihinde Cizre’deki operasyonlarda bodrumda öldürülen HDP Milas ilçe eş başkanı Derya Koç’un babası Kemal Koç’la yaptığı söleşiye yer veren savcı, Kemal Koç’u YPS üyesi olarak gösterdi.

Öner’in avukatı Mazlum Demirbağ, Derya Koç’un Milas ilçe eş başkanı olduğunu belirterek, en az 70 yaşındaki babasının da YPS üyesi olmadığını ve olamayacağını söyledi. Demirbağ’ın savunmasına sinirlenen duruşma savcısı, “Sizleri üye olarak yargılamak lazım, siz bunun hak ediyorsunuz” dedi.

Kayar ve Öner’e 10 ay hapis cezası

Heyet, gazeteci Öner hakkında ‘örgüt üyesi olmak‘ suçlamasında mahkumiyet için yeterli ve kesin delil elde edilmediği için beraatına karar verirken DİHA’da yaptığı haberlerin ise ‘örgüt propagandası‘ yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, hükmün açıklanmasını beş yıl geriye bıraktı.



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Mahkeme, Muhlis Kayar’a sosyal medya paylaşımlarından dolayı 10 ay hapis cezası vererek beş yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mehmet Diler, Erol Beler ve Eyyüp Hansu beraat etti.

