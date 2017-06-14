Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi: Buruk bir sevinç yaşıyorum

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven, 30 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

Silivri Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edilen Güven, “Buruk bir sevinç yaşıyorum şu anda. Çıktığım gün Enis Berberoğlu’nun tutuklandığını öğrendim” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin, Denizli başsavcısı Mustafa Alper’in hayatını kaybettiği kazayı ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ başlığıyla haberleştirmesinin ardından Güven gözaltına alınmıştı.

Tutuklu yargılanan Güven hakkında ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlamasıyla 10 yıl altı aya kadar hapis talep edilmişti.

Gerekçeler…

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun niteliği, olay ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı, iş ve ikamet durumunu gözeterek Güven’in tahliyesine karar verdi.

Heyet, Güven’in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 14 Eylül 2017’de yapılmasını da karara bağladı.