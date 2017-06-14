Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi: Buruk bir sevinç yaşıyorum


 

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven, 30 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Silivri Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edilen Güven, “Buruk bir sevinç yaşıyorum şu anda. Çıktığım gün Enis Berberoğlu’nun tutuklandığını öğrendim” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin, Denizli başsavcısı Mustafa Alper’in hayatını kaybettiği kazayı ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ başlığıyla haberleştirmesinin ardından Güven gözaltına alınmıştı.

Tutuklu yargılanan Güven hakkında ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlamasıyla 10 yıl altı aya kadar hapis talep edilmişti.

Gerekçeler…

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun niteliği, olay ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı, iş ve ikamet durumunu gözeterek Güven’in tahliyesine karar verdi.

Heyet, Güven’in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 14 Eylül 2017’de yapılmasını da karara bağladı.

‘Örgüt propagandası’ndan tutuklanan gazeteci Güven’e 10.5 yıla kadar hapis talebi

Gazeteci Oğuz Güven: Darbe girişimi başarılı olsaydı yine biz tutuklanacaktık

Gazeteci Oğuz Güven’den mesaj: Tutuklanmam, adaletin biçilmesidir

Star yazarı Zentürk isyan etti: Önce Oğuz Güven şimdi de Sözcü, anlayamadım

Gazeteci Oğuz Güven’in tutuklanmasına tepki: Böyle bir dönemi tarih yazmadı

Başlıktan ‘örgüt propagandası’ çıktı: Gazeteci Oğuz Güven tutuklandı

Başsavcı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili soruşturmada iki kişi tutuklandı

Gözaltındaki gazeteci Güven: ‘Araba’ sığmadığı için ‘Arabasını biçti’ yazılamamış

Gazeteci Oğuz Güven ‘örgüt propagandası’yla suçlandı, 32 kişi aranıyor

Cumhuriyet’in internet sitesinin yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...