Gazeteci Oğuz Güven: Darbe girişimi başarılı olsaydı yine biz tutuklanacaktık

Silivri Cezaevi’nde 19 gündür tutuklu bulunan cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, “Darbe girişimi başarılı olsaydı yine karşı çıktığımız, muhalif olduğumuz için biz tutuklanacaktık” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bağımsız Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, Güven’i, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberde savcının iddia ettiği gibi bir ‘niyetin’ akıllarının ucundan geçmediğini vurgulayan Güven başlıktaki amacın ‘suikast şüphesi’ne dikkati çekmek olduğunu söyledi: “Niyet okumak! Benim tutuklanmama neden olan haberde savcının iddia ettiği gibi bir niyet asla aklımızın ucundan, köşesinden bile geçmedi. Bu haberde amacımız bir suikast şüphesine dikkat çekmekti. Görüntüleri izleyen arkadaşımızın ‘Ağabey, kamyon resmen biçmiş’ sözüyle ortaya çıkan ve trafik kazalarında çok kullanılan bir deyim olması nedeniyle anlık olarak atılmış bir başlıktı.”

‘Yüreğimiz çok rahat’

Haberin Twitter paylaşımında ‘aracı’ kelimesinin atlanmasının yanlış anlaşılmalara neden olabileceği gerekçesiyle 55 saniye içinde bu başlığı sildirdiğini ifade eden Güven, “Tabii gerçek amaçları Cumhuriyet’i, muhalefet edenleri susturmak; sindirmekti. FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı yine karşı çıktığımız; muhalif olduğumuz için biz tutuklanacaktık! Şimdi de FETÖ’yü bahane ederek FETÖ ile ilgisi olmayan tüm muhalefeti hukukta yeri olmayan garip sebeplerle tutukluyorlar. Bilinsin ki bizim yüreğimiz çok rahat!” dedi.

Propaganda iddiasıyla tutuklandı

Güven, 12 Mayıs sabahı evinde gözaltına alınmış, gözaltı gerekçesinin Cumhuriyet’in Alper’in ölümüyle ilgili haberde ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ başlığını kullanması olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltı süresi yedi gün uzatılan Güven ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘kişinin hatırasına hakaret’le suçlanmıştı.

Çağlayan’daki adliyeye getirilen Güven, sorgusunun ardından ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Metris Cezaevi’ne gönderilen Güven, kararın ardından “Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok” demişti.

Haber neydi?

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, 10 Mayıs’ta merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek için yola çıkmıştı.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa Mevkii’nde yan yoldan çıkan hafriyat kamyonu, Alper ve Akşehirli’nin bulunduğu araca önce çarpmış, sonra da üzerine devrilmişti.

Alper’in darbe girişiminin ardından ilk iddianameyi hazırlaması ve ‘FETÖ’ soruşturmalarında etkin bir isim olması nedeniyle, suikast şüphesi de gündeme gelmişti.

Cumhuriyet gazetesi, kazayı “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla haberleştirmesinin ardından bazı kesimlerce hedef gösterilmişti.