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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Nurcan Baysal ‘terör örgütü üyeliği’nden gözaltına alındı

Gazeteci Nurcan Baysal ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Baysal’ın avukatı Reyhan Yalçındağ, gözaltı gerekçesini henüz öğrenemediklerini söyledi.

Fotoğraf: Berge Arabian

Diyarbakır’da gazetecilik yapan Baysal’ın avukatları, Ahval’e yaptıkları açıklamada “Eğer bugün ifadesini aldırırlarsa serbest kalabilir ama olmazsa dört gün gözaltında kalacak” diye konuştu.

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Kendilerine, hakkında ‘örgüt üyeliği‘nden yakalama kararı olduğunun söylendiğini belirten Baysal’ın avukatı Reyhan Yalçındağ, “Nöbetçi savcıya ulaşmaya çalışıyoruz, adresi belli, çağrılsa ifadeye gidecek. Evden götürdüler” diye konuştu.

Soruşturmanın eski olmasının imkânsız olduğunu kaydeden Yalçındağ, “Yeni bir olay. Yazılardan dolayı propagandadan yargılandı, hiç örgüt üyeliğinden yargılanmamıştı” dedi.

Baysal, TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmış, iki gün sonra da serbest bırakılmıştı.

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Yazar Nurcan Baysal serbest

Yazar Nurcan Baysal gözaltına alındı


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