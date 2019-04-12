Gazeteci Murat Yetkin: AA’nın veri kaynağı AKP il başkanlıkları ve AKP seçim merkezi

Yerel seçimlerdeki ‘performans’ı halen tartışma konusu Anadolu Ajansı’nın (AA) asli veri kaynağının AKP il başkanlıkları ve seçim koordinasyon merkezi olduğu öne sürüldü.

Seçim gecesi tam da Ankara’da Mansur Yavaş’ın, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğu 23:30 sularında AA birdenbire veri girişini durdurmuş, gerekçe olarak da ‘sahadan veri akışının durması’nı göstermişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “AA bizden veri almıyor” deyince ajansın verileri nereden aldığı sorusu gündeme gelmişti.

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Tartışma sürerken AA genel müdürü, personeline verdiği ‘izahat’ta söz konusu soruyu geçiştirmişti. Adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı, verilerin nereden alındığının bir iki dışında hiç kimse tarafından bilinmediğini söylemişti.

Yetkin’in blogunda yayınladığı yazının ilgili bölümü şöyle:

“Olan şuydu: AA’nın İstanbul’daki 31 bin 186 sandığı, sandık başında izleyen muhabiri yoktu. Açıklamada ‘saha’ denilen AK Parti İl Başkanlığıydı. (…) AA’nın seçim sonuçları konusundaki asli kaynağı ise AK Parti il başkanlıkları ve AK Parti seçim koordinasyon merkeziydi.

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AA yönetimi, 31 Mart gecesi saat 23.20’de Bayram Şenocak başkanlığındaki AK Parti İl Merkezinden veri akışının kesildiğini gördü. AK Parti Genel Merkezine yapılan başvurular, İstanbul İl Başkanlığından Genel Merkeze olan veri akışının da kesildiğini gösteriyordu. Yani seçim gecesi, ciddi bir süre başında Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un bulunduğu AK Parti seçim merkezine de, yarışın en sert geçeceği yer olan İstanbul’dan sandık sonucu verisi güncellemesi gelmez olmuştu. Bu da tam Binali Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu’nun gerisine düşmeye başladığının görüldüğü sıralara denk geliyordu.

Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Meclis Başkanlığından istifa edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaya ikna edildiği sırada az sayıda isteklerinden birisinin, birlikte çalışmakta zorlanacağı Şenocak’ın görevden alınması olduğu siyasi kulislere zaten çoktan düşmüş bir bilgiydi. Ancak AK Parti İl Başkanlığına Selim Temürci yerine 2018 yılında atanan 1978 Trabzon, Of doğumlu Şenocak’ın, hükümet ve parti yönetimindeki bağlantıları sayesinde yerini koruduğu da yine siyaset kulisinde daha seçim öncesinde konuşuluyordu.

Seçim gecesi, Yıldırım’ın geriye düşmeye başladığı sırada İstanbul İl Başkanlığından AA’ya güncellenmiş veri akışının kesilmesi, bir teknik arıza sonucu mu, oy sayım akışını hem Erdoğan ve AK Parti yönetiminden bir süre saklayarak geri dönüş ihtimalini bekleme arayışı mı, yoksa parti içinde seçim işini üstlenmiş bir grubun koltuklarını koruma kaygısı mıydı? Bunu henüz bilemiyoruz. Ancak veri akışının kesilmesinden bir süre sonra, Şenocak’ın çıkıp 3 bin küsur oy farkla seçim galibiyeti ilan etmesi, günler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da ’13-14 bin oy farkla’ seçilmenin ‘rahatsızlık’ sebebi olacağını söylemesiyle karşılaştırıldığında hayatın olağan akışına uygun görünmüyor.

Tabii bu sonuçta, başında Canan Kaftancıoğlu’nun olduğu İstanbul İl Başkanlığının sandıklara sahip çıkması, Ekrem İmamoğlu’na tam destek vermiş olması, İmamoğlu’nun sonuç açıklarken “imzalı tutanaklar elimde” diyebilmiş olmasının rolü büyük.”