Gazeteci Mirgün Cabas: Başımıza gelen her şeyin sebebi 2001’de görülebilir

CNN Türk’te hazırlayıp sunduğu ‘Her Şey’ programına geçen sene son verilen gazeteci Mirgün Cabas, “Mesleğime yeniden kavuşmak istiyorum. Bu koşullar beni işsiz değil, mesleksiz bıraktı çünkü. İşsiz olmak; teorik olarak bildiğin işi başka bir yerde yapabilme ihtimalinin olması demek. Bugün bu ihtimal yok” dedi.

Bu hafta Can Yayınları tarafından yayımlanan ‘2001-Eski Türkiye’nin Son Yılı’ başlıklı kitabına ilişkin Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Cabas, başımıza gelen iyi ya da kötü her şeyin sebebini 2001 yılına bağladığını ifade etti.

“Görünürdeki en önemli yanı, AKP’nin kurulduğu yıl olması. Ama asıl önemli özelliği, AKP’yi işbaşına getiren zemini olgunlaştırmış olması” diyen Cabas, kitapta ekonomik kriz, siyasal istikrarsızlık, askerlerin siyasete müdahalesi, yolsuzluklar, 11 Eylül’ün de aralarında olduğu 30 ayrı olay anlattığını söyledi.

‘İnsanlar nereden kaçtı AKP’ye sığındı?’

Kitabında “Eski Türkiye neye benziyordu? Biz buraya nereden geldik” sorusunun cevabını aradığını ve sürecin sonunda bulduğunu söyleyen Cabas, “Kitabı okurken şunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkıyor: İnsanlar, nereden kaçtı da AKP’ye sığındı? Merkez sağın, yerle bir olup siyasetten silinişi, iki partili Meclis… Abuk sabuk fanteziler peşindeki bir CHP… Bir önceki seçimde iktidar olup sonraki seçimde yüzde 2.5 oy alan DSP… Anlatmakla bitmez ki!” ifadelerini kullandı.

Cabas “AKP öncesi Türkiye neye benziyordu? Türkiye nasıl değişti? Bazı şeyler nasıl değişmedi? Başka türlü olabilir miydi?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Bir çukurdaymışız, bizi çıkarıp başka bir çukura atmışlar! Bu çukur, biraz daha derin olabilir hatta. Başka türlü olabilir miydi? Olurdu elbet. En azından bu kadar kötü olmayabilirdi…”

‘Askerin kalın kafalılığı daha da can yakıyor’

Bugünkü Türkiye’nin mimarının asker olarak gösteren Cabas, şöyle devam etti: “Askerlerle, işgüzar savcılar, elbirliğiyle bizi bugünkü çukurun ağzına getirdiler! Sen çukurun ağzına gelince, seni arkadan itecek birileri de çıkıyor tabii. Bugünden bakınca, o askerlerin kalın kafalılığı daha da can yakıyor.”

Mesleğime yeniden kavuşmak istediğini belirten Cabas, “Bu koşullar beni işsiz değil, mesleksiz bıraktı çünkü. İşsiz olmak; teorik olarak bildiğin işi başka bir yerde yapabilme ihtimalinin olması demek. Bugün bu ihtimal yok. Gerçi bu koşullarda yapmak istiyor muyum? Sanmam. Aslında aynı anda siyasetten de uzak kalmak istiyorum. İkisi birden nasıl olacak, bilmiyorum…” diyerek sözlerini tamamladı.