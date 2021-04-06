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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Melis Alphan’a yedi buçuk yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Melis Alphan’a 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: AA

Alphan hakkında 21 Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’tan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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İddianamede, söz konusu görselde PKK flaması ve Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yer aldığı, paylaşıma ‘Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)’ yorumu yapıldığı kaydedilmişti.

AA’nın haberine göre İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Alphan ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde gazeteci ve yazar olduğunu bildiren Alphan, aylık gelirini ortalama 24 bin lira olarak beyan etti.

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Sanık Alphan, tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştığını belirterek şunları söyledi: “Ben orada bile değildim. Yöneltilen suçlama, fotoğraftaki insanların tuttuğu bayrak ve flamadır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir örgütle bağlantım var mı? Beraatimi istiyorum.”

Savcı ceza istedi

Savunmanın ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, Alphan’ın ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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