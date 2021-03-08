Diken yazarı Levent Gültekin’e sokak ortasında tekme tokat saldırı

Diken yazarı gazeteci Levent Gültekin İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binasının önünde 25 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.

25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlayacağım — Levent Gültekin (@acikcenk) March 8, 2021

Gazeteci Şirin Payzın Twitter üzerinden şunları yazdı: “Levent Gültekin’e herkesin ortasında ve sivil polislerin gözü önünde saldırdılar.. Rezalet !!! Bu yumruklar bütün gazetecilere, habercilere, muhalif düşünen herkese.. Geldiğimiz nokta budur.”

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Levent Gültekin’e her kesin ortasında ve sivil polislerin gözü önünde saldırdılar.. Rezalet !!! Bu yumruklar bütün gazetecilere, habercilere, muhalif düşünen herkese.. Geldiğimiz nokta budur — Sirin Payzin (@siring) March 8, 2021

21. dönem İstanbul Milletvekili Nesrin Nas ise şunları kaydetti: “Levent Gültekin’e 20-25 kişi saldırmış. Kendisi iyi. Birazdan programa da çıkacak. Çeteleri sokağa salmışlar, konuşan, eleştiren herkesi susturmaya çalışıyorlar.”

Levent Gültekin’e 20-25 kişi saldırmış. Kendisi iyi. Birazdan programa da çıkacak. Çeteleri sokağa salmışlar, konuşan, eleştiren herkesi susturmaya çalışıyorlar. — nesrin nas (@Nesrinnas) March 8, 2021

Gültekin, bir programda MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş için şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz ülkeyi herkesden daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabı üzerinden Gültekin’i şu ifadelerle hedef göstermişti: “Levent Gültekin adındaki azınlık ırkçısı gazeteci ve yazar taslağı, açıkça ilan edemediği bölücülük ve Türk düşmanlığını, duçar olduğu MHP nevrozu üzerinden teşhire çalışıyor. Hangi mahfillere hizmet ettiği belirsiz bu müstemleke tipi sözde gazeteci; Türkiye gerçeklerinden uzakta, vicdanını hapsettiği bir sırça köşkte, amansız psikolojik ihtilaçlar içinde kendini paralıyor. Bir tür cinnet hâlindeki bu zavallı Gültekin; milletin sevdiklerinden nefret ediyor, değer verdiklerini kötülüyor, saygı duyduklarını tahkire yelteniyor, itibar sahiplerinin halk nezdindeki yerini kin ve nefretle taşlıyor. L. Gültekin’in kulakları tırmalayan üslubu, mantık örgüsü ve akıl kırıntısından azade ifadeleri, rastgele tokatlanan dümbeleğin gürültüsüne benziyor. Gültekin; yüreğindeki karamsarlık ve tatminsizliğin, ruhundaki hastalıkların acısını merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş’e ve MHP’ye düşmanlık ederek yatıştırmaya çalışıyor. Levent Gültekin, kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanlarıyla fikir dolandırıcılarına pek manidar bir örnek… Bu hasta herifi adam sanıp programlarında yer veren TV kanalları da kendi ufuksuzluklarını ele veriyor.”

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Halk TV yayınında, Levent Gültekin’e saldırı görüntüleri… Yaklaşık 10 kişi yerdeki Gültekin’i acımasızca tekmeliyor #leventgultekinyalnizdegildir pic.twitter.com/L3a01KbNUm — Burak Tatari (@buraktatari) March 8, 2021

‘Yiğitlik değil korkaklık‘

Gültekin, saldırının ardından katıldığı Halk TV programında şunları söyledi:

“25 kişinin bir kişiye saldırması yiğitlik değil korkaklıktır. Mafyayla devlet arasındaki tek fark hukuktur. Kendilerine devletin sahibi görüntüsü verenler çete hukuku uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye için çok tatsız bir durum. Gazetecilerin can güvenliği yok, siyasetçilerin can güvenliği yok.

MHP’lilere şunu soruyorum: Doğru yaptıysanız ülke niye bu halde? Kim ülkeyi bu hale getirdi? Niye çocuklarımız birbirini öldürüyor?

Sevgili MHP’ye gönül verenler, yaptığınız siyasette Türkiye kaybetti. Niye bundan rahatsız değilsiniz? Kimden yanasınız, Türkiye’den mi yanasınız, hatasıyla sevabıyla Türkeş’ten mi yanasınız?

Müstehaktır ülkenin bu hale gelmesi çünkü hiçbiriniz demokrat değilsiniz; çünkü barıştan yana değilsiniz; çünkü konuşmayı bilmiyorsunuz; çünkü insan konuşarak anlaşır.

Bana saldıranlara kızmıyorum. Ben hiçbir zaman sonuç üzerinden kavga etmedim. Bu çocuklar sonuçturlar. Asıl problem önüne gelene vatan haini demeyi, önüne geleni dışlamayı, önüne geleni aşağılamayı siyaset zanneden koca koca yaşlardaki ilkokul düzeyi siyasetçilerdir.

Siyaset zehir akıtıyor ülkeye. İnancımız, değerlerimiz, kimliğimiz üzerinden zehir akıtıyor.”