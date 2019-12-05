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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Işıl Özgentürk’e 7.5 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Özgentürk, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

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‘İhbar edenin yazdıklarımdan haberi yok, ben barışseverim’

Özgentürk savunmasında şunları söyledi: “Yaşamım boyunca kitap yazmış, film cevirmiş, film atölyeleri işletmiş ve ömrümün 50 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi’nde röportaj muhabiri ve köşe yazarı olarak çalışan biriyim. Beni ihbar edenin ne yazdıklarımdan ne de kitaplarımdan, filmlerimden haberi var. Sadece ihbar etmiş. Ben dünyanın ve Türkiye’nin her yerine gittim. Gördüklerimi yaşadıklarımı gerek gazetemde gerekse kitaplarımda anlattım. Ben bir barışseverim. Ben ülkesini seven bir gazeteciyim. Dava konusu paylaşımlarım suç değildir.”

‘Paylaşımlarım çarpıtılıyor’

Savcının mütalaasından sonra tekrar söz alan Özgentürk şöyle konuştu: “Mütalaayı dinlediğimde ben kendimi korkutucu bir insan gibi gördüm. Paylaşımlarım çarpıtılıyor, mütalaayı kabul etmiyorum. Terör örgütü propagandası yapmadım. Hayatım boyunca terör örgütlerinin karşısında oldum. Beraatımı istiyorum.”

Sanık avukatları savcının mütalaası üzerine esas hakkında yazılı savunma yapabilmek için süre talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkında savunma yapabilmek için süre verdi. Sanık gazeteci yazar Özgentürk’ün duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

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