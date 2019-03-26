Gazeteci İshak Karakaş’a ‘Afrin paylaşımları’ nedeniyle bir buçuk yıl hapis

KHK’yla kapatılan Halkın Nabzı gazetesi genel yayın yönetmeni İshak Karakaş’a bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi.

Suriye’nin Afrin kentindeki PYD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na dair sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 20 Ocak 2018’de tutuklananan Karakaş, 8 Mayıs 2018’de tahliye edilmişti. Karakaş bugün son kez hakim karşına çıktı.

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Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre Çağlayan adliyesindeki İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 10 sanıklı davaya Karakaş’la birlikte iki sanık ve avukatları katıldı.

Karakaş’ın avukatı Yıldız İmrek, ‘savaşa karşı barış propagandasının uluslararası sözleşmelerde yer alan bir hak olduğunu’ söyledi.

Avukat, müvekkilinin Barış Vakfı kurucularından olduğunu ve barış gazeteciliği alanında çalıştığını belirterek örgüt propagandası olarak değerlendirilebilecek paylaşımının olmadığını ifade etti.

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Mahkeme, İshak Karakaş’a ‘zincirleme terör örgüt propagandası’ suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer sanıklara da aynı suçtan hapis cezaları verildi.