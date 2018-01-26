Gazeteci İshak Karakaş ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı

Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci İshak Karakaş tutuklandı.
Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul 9. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.
Avukatlarının Karakaş’ın tutuklanmasına itiraz edecekleri öğrenildi.
Karakaş 23 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında İstanbul’un Maltepe ilçesindeki evi basılarak gözaltına alınmıştı.