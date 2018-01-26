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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci İshak Karakaş ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı

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Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci İshak Karakaş tutuklandı.

Fotoğraf: Evrensel

Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul 9. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Avukatlarının Karakaş’ın tutuklanmasına itiraz edecekleri öğrenildi.

Karakaş 23 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında İstanbul’un Maltepe ilçesindeki evi basılarak gözaltına alınmıştı.

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