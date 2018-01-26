Gazeteci Hayri Demir adli kontrol şartıyla serbest

Tutuklama talep edilen Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, ‘yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına’ karar verilerek serbest bırakıldı.
‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Demir, Ankara’daki evinden 22 Ocak gecesi gözaltına alınmıştı.
Ajansın haberine göre ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlanan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Muhabirin savcılık ifadesi alınmadı. Doğrudan mahkeme sevk edilen gazeteci hakkında tutuklama talep edildi. Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı akşam gözaltına alınan diğer bir gazeteci Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş dün serbest bırakılmıştı.
Ancak HDP Ankara il örgütü yöneticisi Osman Konukçu, İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen, Lezgin Tekay, Bilal Yapılmış, Saim Serin ve HDP Çankaya ilçe örgütü yöneticisi Aslı Bayramoğlu’nun tutuklanması istendi.