Gazeteci Hasan Cemal’e ‘örgüt propagandası’ndan bir yıl üç ay hapis cezası

Gazeteci Hasan Cemal’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre 11 Temmuz 2016 tarihinde PKK yöneticisi Fehman Hüseyin’le ilgili yazdığı yazısı nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçlarından yargılanan Cemal’in davasının ikinci duruşması İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Cemal’in beraatını isterken, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ceza verilmesini talep etti.

Ceza ertelendi

Kararı açıklayan mahkeme Cemal’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ise bir yıl üç ay hapis cezası verdi.

Cemal’in cezasının ertelenmesi halinde suç işlemekten çekineceği yönünde yeterli kanaat oluştuğuna hükmeden mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.