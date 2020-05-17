Gazeteci Hakan Gülseven ve RedHack soruşturmasından Taylan Kulaçoğlu’na gözaltı

RedHack soruşturması ve Berat Albayrak’ın e-postlarının hacklenmesi soruşturmalarında gözaltına alınıp serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alındı. Kulaçoğlu’nun gözaltısıyla ilgili Twitter paylaşımı yapan gazeteci Hakan Gülseven de kısa süre sonra gözaltına alındı.

Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven (Fotoğraf: DHA/Arşiv ve Twitter)

Hacker grubu RedHack, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel gmail, yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğini duyurmuş; dönemin tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Alp Altınörs ve dönemin Özgür Gündem danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan başta olmak üzere ‘solcu muhalif’lerin 26 Eylül tarihine kadar serbest bırakılmaması halinde, Albayrak’a ait 20 gb büyüklüğündeki elektronik postaları yayınlayacağını bildirmişti.

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Bunun üzerine Taylan Kulaçoğlu’nun da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alınmış, RedHack ise söz konusu kişilerin grupla bağlantısı bulunmadığını ve haksız yere gözaltına alınıp işkence edildiklerini savunarak ele geçirdiği mailleri yayınlamayı sürdürmüştü.

Gözaltına alınanlar ‘delil yetersizliği’ nedeniyle 6 Kasım 2016’da serbest bırakılmıştı.

RedHack soruşturması kapsamında Kulaçoğlu 2013 yılında da iki kez gözaltına alınmış, yine aynı sebepten ötürü serbest bırakılmıştı.

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Twitter’dan duyurdu

Kulaçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Sabah gazetesi bu hafta bir haberinde, Kulaçoğlu’nun Twitter’da ‘isimsizler hareketi’ adlı bir hesap açtığını, ‘Türkiye’de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmak istediğini’ öne sürmüştü.

Takvim gazetesi ise bu Twitter hesabıyla ‘Türkiye’nin değerlerine karşı saldırı birliği kurulduğunu’ yazmıştı.

‘Mesaj gözaltısı’

Kulaçoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra gazeteci Hakan Gülseven Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Taylan’ı tutabilecekleri en ufak bir gerekçe yok; daha öncekiler gibi. Bırakmak zorunda kalacaklar. Ama şu an devlet bize diyor ki, “Ben Sevda Noyan’ın, Fatih Tezcan’ın devletiyim.” Mesaj tam olarak budur. Mesaj gözaltısıdır bu.”

Bu paylaşımdan sonra Gülseven de gözaltına alındı.