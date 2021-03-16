Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter paylaşımı nedeniyle hapis cezası

Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter hesabından ‘Ey IBAN edenler…’ diye paylaşım yapıldığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Aygün, yine Twitter hesabındaki paylaşımıyla, Bodrum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin yedi yıl 15 gün hapis cezası verdiğini duyurdu.

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Mahkeme, hükmün açıklanmasını geride bıraktı. Karara itiraz yolu açık.

Anayasa mahkemesi kararı ve iban ayeti tweetini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası olarak 7 ay 15 gün verildi, hükümün uygulanması geri bırakıldı.itiraz yolu açık,sonu belli aym olmazsa aihm den döner. Canım ülkem işte:) https://t.co/n82eyi2Lf4 — hakan aygun (@hakan_aygun) March 16, 2021

Aygün, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 Nisan 2020’de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınıp ertesi gün tutuklanmış, 8 Mayıs 2020’de tahliye edilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aygün için hak ihlali ve 40 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

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Aygün, söz konusu metnin yazarının kendisi olmadığını belirterek, Twitter sayfasına ‘retweet’ yöntemiyle yönlendirildiğini söylemişti.