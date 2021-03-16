Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter paylaşımı nedeniyle hapis cezası

Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter hesabından ‘Ey IBAN edenler…’ diye paylaşım yapıldığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.
Aygün, yine Twitter hesabındaki paylaşımıyla, Bodrum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin yedi yıl 15 gün hapis cezası verdiğini duyurdu.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geride bıraktı. Karara itiraz yolu açık.
Aygün, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 Nisan 2020’de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınıp ertesi gün tutuklanmış, 8 Mayıs 2020’de tahliye edilmişti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Aygün için hak ihlali ve 40 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.
Aygün, söz konusu metnin yazarının kendisi olmadığını belirterek, Twitter sayfasına ‘retweet’ yöntemiyle yönlendirildiğini söylemişti.