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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter paylaşımı nedeniyle hapis cezası

Gazeteci Hakan Aygün’e Twitter hesabından ‘Ey IBAN edenler…’ diye paylaşım yapıldığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

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Fotoğraf: DHA

Aygün, yine Twitter hesabındaki paylaşımıyla, Bodrum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin yedi yıl 15 gün hapis cezası verdiğini duyurdu.

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Mahkeme, hükmün açıklanmasını geride bıraktı. Karara itiraz yolu açık.

Aygün, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 Nisan 2020’de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınıp ertesi gün tutuklanmış, 8 Mayıs 2020’de tahliye edilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aygün için hak ihlali ve 40 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

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Aygün, söz konusu metnin yazarının kendisi olmadığını belirterek, Twitter sayfasına ‘retweet’ yöntemiyle yönlendirildiğini söylemişti.

AYM’den, paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Aygün hakkında hak ihlali kararı

Gazeteci Hakan Aygün, Twitter paylaşımı nedeniyle tutuklandı

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