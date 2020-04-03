Gazeteci Hakan Aygün, Twitter paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Gazeteci Hakan Aygün, Twitter’daki bir paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
Aygün, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.
Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcı, tutuklama istemiyle gazeteciyi mahkemeye sevk etti. Mahkeme de tutuklama kararı verdi.
İstanbul başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet İskelesi’ne bağlı teknesinde gözaltına alındı. Teknedeki dizüstü bilgisayara da incelenmek üzere el konuldu.