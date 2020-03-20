Gazeteci Enver Aysever’e karikatür paylaşımı nedeniyle ‘dini değerlere hakaret’ soruşturması

Gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medyadan paylaştığı karikatürle ilgili ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

Aysever’in Twitter hesabından 19 Mart’ta paylaştığı karikatür sosyal medyada tepki topladı.

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Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı şu açıklamayı yayınlayarak paylaşım hakkında soruşturma başlattı: “Enver Aysever’in Twitter’da kayıtlı @enveraysevera adlı hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla “Sadece bu sorun!” şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan yasal gereği yapılmak üzere soruşturma başlatılmıştır.”