Gazeteci Emre Erciş hakkında yakalama kararı

ALİ YILMAZ
Gazeteci Emre Erciş hakkında, İstanbul Barosu’na üye bir avukatın şikayeti sonrası açılan davada yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararında, Erciş’in kayıtlı adresinde bulunamadığı kaydedildi.
Avukat Osman Taşdemir, Erciş hakkında geçen yıl savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taşdemir, Erciş’in, kendisine ait vatandaşlık bilgileri ve kimlik bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştığını bildirdi. Savcılık başvuru dilekçesinde, Erciş’in, Taşdemir’e yönelik ‘iftira niteliğinde’ olduğunu iddia ettiği birtakım mesajları da yer aldı.
Dosya ilk olarak uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dava açıldı.
Yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Emre Erciş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
Kararda, Erciş’in, Mernis’e kayıtlı adresinde bulunmadığı da kaydedildi.