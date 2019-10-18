Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Emre Erciş hakkında yakalama kararı

ALİ YILMAZ

Gazeteci Emre Erciş hakkında, İstanbul Barosu’na üye bir avukatın şikayeti sonrası açılan davada yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararında, Erciş’in kayıtlı adresinde bulunamadığı kaydedildi.

Avukat Osman Taşdemir, Erciş hakkında geçen yıl savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taşdemir, Erciş’in, kendisine ait vatandaşlık bilgileri ve kimlik bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştığını bildirdi. Savcılık başvuru dilekçesinde, Erciş’in, Taşdemir’e yönelik ‘iftira niteliğinde’ olduğunu iddia ettiği birtakım mesajları da yer aldı.

Reklam

Dosya ilk olarak uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dava açıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Emre Erciş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Kararda, Erciş’in, Mernis’e kayıtlı adresinde bulunmadığı da kaydedildi. 

Reklam

SON HABERLER

Türkiye-ABD ortak açıklaması: IŞİD’e karşı görev devam ediyor

Türkiye ve ABD heyetlerinin ortak açıklamasında, Türkiye’nin güney sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının anlaşılır olduğu vurgulanarak, IŞİD faaliyetleriyle ilgili ortak görevin devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin ‘güvenli bölge’si tanındı, bu bölgenin Türk kuvvetleri tarafından kontrol edileceği belirtildi. Bölgedeki nüfusun altyapı ve refahının sağlanmasının Türkiye’inin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Bu bölgeden YPG güçlerinin 120 saat içinde çekileceği, bu çekilme tamamlandıktan sonra Barış Pınarı Harekatı’nın tamamen sona erdirileceği de açıklamada yer aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...